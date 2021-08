Regizorul Emanuel Pârvu în competiție la festivalurile de film Veneţia şi San Sebastian (interviu) Emanuel Parvu vorbeste intr-un interviu acordat News.ro despre participarea anul acesta atat in calitate de actor, cat si de regizor la doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Venetia si San Sebastian, despre confirmarea necesara parcursului unui creator, despre personaje pozitive si negative, despre lupta dintre bine si bine sau cum intentiile bune duc (si) la moarte. Familia este una dintre obsesiile lui si incearca sa o exploreze cat mai mult in filmele pe care le face. Este exigent la filmari, pentru ca „va ramane pentru tot restul vietii mele”, iar acum pregateste… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

