- Regizoarea Adina Pintilie (foto), castigatoarea Ursului de Aur pentru cel mai bun film cu ''Nu ma atinge-ma/Touch Me Not'' in 2018, face parte din juriul international al celei de-a 71-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, alaturi de alti castigatori ai aceluiasi trofeu la editii…

- Teatrul Odeon prezinta online sambata, 12 decembrie 2020, de la ora 19.00, in cadrul proiectului european Fabulamundi. Playwriting Europe spectacolul lectura „In afara” de Nathalie Fillion, traducerea Ozana...

- Cea mai mare librarie online din Romania, da start celei de-a doua ediții a proiectului CarteTeca, un concurs prin care ofera unitaților de invațamant din toata țara oportunitatea de a caștiga carți pentru biblioteca proprie. Fondul de carte alocat ediției din acest an este in valoare de 150.000 lei.…

- Cultura ramane o prioritate pentru administrația județeana, in ciuda perioadei dificile pe care o traversam. The post Festivitatea de premiere a caștigatorilor celei de-a XV–a ediții a Bienalei Concurs de Arta Plastica „Gheorghe Petrașcu” first appeared on Partener TV .

- Consiliul de Administratie al TVR a aprobat organizarea celei de-a XX-a editii a Festivalului Internațional Cerbul de Aur in 2021, sub rezerva aprobarii bugetului evenimentului prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SRTv pentru anul viitor, cu respectarea eventualelor restricții ce vor fi in vigoare…

- And Then the Bear, scurtmetrajul realizat de Agnes Patron, caștiga Trofeul Animest la cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație, prima organizata in mediul online și accesibila publicului din intreaga țara. Odata cu aceasta distincție, scurtmetrajul prezentat in 2019 in premiera…

- Aaron Long, artistul canadian care a dat viața unuia dintre cele mai populare personaje animate ale tuturor timpurilor, BoJack Horseman, este invitatul-surpriza al celei de-a 15-a ediții a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest (9-15 noiembrie). Regizorul și animatorul cunoscut pentru…

