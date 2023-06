Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii din Ilfov fac, joi dupa amiaza, perchezitii la sediul Registrului Auto Roman (RAR) si la domiciliile a doua persoane, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de fals in legatura cu activitatea de verificare tehnica si omologare a autovehiculelor. Anchetatorii suspecteaza ca sute…

- Garda Naționala de Mediu și Registrul Auto Roman au desfașurat mai multe acțiuni de verificare a operatorilor economici care desfașoara activitați de reparații auto și dezmembrari a vehiculelor scoase din uz in service-uri neautorizate. “In perioada 12-17.06.2023, pe raza teritoriala a județelor…

- Un barbat s-a baricadat in casa cu fetita de 5 ani, dupa ce si-a agresat sotia si a alungat-o. El ameninta ca arunca in aer apartamentul cu o butelie. Polițiștii din Chiajna, judetul Ilfov sunt in alerta, inca de joi seara, dupa ce un barbat s-a baricadat in casa cu copilul și amenința ca arunca in…

- 3 persoane au fost prinse in flagrant in timp ce furau din cutiile de tip easy box, in București, potrivit DIICOT . Polițiștii au efectuat 7 percheziții domiciliare, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in: frauda informatica, acces ilegal la un sistem informatic,…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, inclusiv in perioada pre-conflict a ajuns la 3.943.360, releva date transmise de Politia de Frontiera. "In data de 08.04.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat…

- O femeie de 43 de ani din localitatea prahoveana Meri a ajuns la spital, dupa ce a fost muscata in zona fetei de un caine. Proprietarul cainelui a fost amendat de politisti cu 500 de lei, informeaza Agerpres. Politistii au fost sesizati de fiul femeii. In timp ce se deplasa pe o strada din satul Meri,…