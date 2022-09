Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai longeviv monarh britanic a participat marți, 7 septembrie, la ultimul eveniment public inainte sa se stinga din viața. Atunci a numit-o pe Liz Truss noul premier al Marii Britanii, la Balmoral, in Scotia. Joi, suverana s-a stins, la 96 de ani. Ceremonia de investire a lui Truss ca prim-ministru…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- Regina Elisabeta a II-a a murit la varsta de 96 de ani, a anunțat Palatul Buckingham. Elisabeta a II-a, regina cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a murit la varsta de 96 de ani. Intreaga familie a sosit astazi la capataiul monarhului, la reședința regala de la Balmoral. Urmeaza o perioada…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția. Joi, dupa pranz, presa din Regat a anunțat ca Elisabeta a II-a este sub supraveghere medicala la reședința din Balmoral, Scoția “In urma unei evaluari suplimentare in aceasta…

- Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, a murit la Balmoral, la varsta de 96 de ani, dupa ce a domnit 70 de ani.Familia ei s-a adunat la moșia ei din Scoția, dupa ce ingrijorarile au crescut cu privire la sanatatea ei joi devreme, scrie BBC.Regina a ajuns pe tron ​​in 1952…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…

- Regina Elisabeta a II-a il va primi pe urmatorul prim-ministru al Marii Britanii la Castelul Balmoral din Scoția și nu la Palatul Buckingham, așa cum era tradiția, gestul reprezentand o premiera istorica in cei 70 de ani de domnie, noteaza CNN.