Regimul lui Putin se va descompune. ”Vorbim de un an sau doi”

- Șeful diplomației ruse, aflat sub sancțiunile Occidentului, a facut aceasta declarație miercuri, in a șaptea zi a invaziei militare din Ucraina, dupa o serie de atacuri ale Rusiei care au ucis mulți civili in orașele ucrainene, potrivit Reuters. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri…

- Lumea va urmari cu groaza o potentiala invazie rusa a Ucrainei, dar doar va urmari. Ucraina va trebui sa se descurce singura cu tancurile si rachetele rusesti. Tara ar putea deveni un camp de lupta, scrie The Washington Post. Presedintele rus Vladimir Putin ar castiga rapid faza initiala a razboiului…

- UPDATE: Ministrul de externe Dmytro Kuleba a declarat ca Rusia a ignorat cererile oficiale de a explica detasarea de trupe la granita. El a spus ca urmatorul pas este solicitarea unei intalniri in urmatoarele 48 de ore pentru transparența cu privire la planurile Rusiei. Rusia a negat orice plan de…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Bruxelles asigura ca o pedeapsa fara precedent va fi impusa aproape imediat și in comun cu Washington și Londra pentru a devasta economia rusa, scrie El Pais. Uniunea Europeana a negociat in secret un set fara precedent de sancțiuni cu care sa loveasca Rusia daca președintele acesteia, Vladimir Putin,…

- ''Suntem multumiti de discutiile care au avut loc astazi'', a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Usakov, la incheierea convorbirii pe care a descris-o drept ''onesta'', ''concreta'' si ''constructiva''.Convorbirea telefonica dintre Putin si Biden, a doua in mai putin de o luna,…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, și-a exprimat joi îngrijorarea în legatura cu tensiunile crescânde dintre Moscova și Ucraina, dar a facut și o gafa, spunândUniunea Sovietica în loc de Rusia, potrivit AFP.În cadrul unei conferințe de presa la Seul,…