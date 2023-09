Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti seara in gara din Phenian la bordul trenului sau blindat, punand capat unei calatorii de aproape o saptamana in Rusia, care „va ramane pentru totdeauna in istoria" relatiilor bilaterale, a informat miercuri presa de stat.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus miercuri lui Vladimir Putin ca Phenianul susține invazia Rusiei in Ucraina."Rusia s-a ridicat la o lupta sfanta pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea impotriva forțelor hegemonice", i-a spus Kim lui Putin prin intermediul unui traducator, potrivit…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare sa fi plecat spre Rusia pentru o intalnire cu presedintele Vladimir Putin, a relatat luni postul de televiziune sud-coreean YTN, citand surse guvernamentale anonime.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a marcat Ziua Nationala cu o parada a grupurilor paramilitare si schimburi diplomatice in care a promis ca va aprofunda legaturile cu China si Rusia, conform Reuters.Kim a urmarit parada din Piata Kim Il Sung din Phenian si a purtat discutii cu o delegatie chineza…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a destituit pe seful Statului Major al armatei si a cerut o intensificare a pregatirilor in eventualitatea unui razboi, solicitand totodata cresterea productiei de arme si desfasurarea mai multor manevre, a relatat joi agentia de presa oficiala

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a intalnit cu delegatia chineza aflata in vizita la Phenian pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a sfarsitului Razboiului din Coreea si s-a angajat sa duca relatiile dintre cele doua tari la un "nou nivel", a relatat sambata