- Membri ai forțelor aeriene siriene pilotând avioane militare Sukhoi Su-22 și un elicopter au aruncat bombe conținând clorina și gaz sarin asupra unui sat din regiunea Hama din vestul țarii în luna martie din 2017, potrivit unui raport întocmit de o echipa de la autoritatea mondiala…

- Ministerul sirian al Transporturilor a anuntat sambata ca principala autostrada dintre Damasc si orasul Alep a fost redeschisa publicului, dupa recucerirea ei din mainile rebelilor, in cadrul ofensivei sustinute de Rusia, transmite Reuters. Recucerirea autostrazii M5 marcheaza o victorie importanta…

- Armata siriana a anuntat luni ca a preluat controlul deplin asupra a zeci de localitati din zona rurala din nord-vestul provinciei Alep si isi va continua cu intensitate campania de a elimina gruparile insurgente "oriunde le gasim", relateaza Reuters. Acest avans al armatei s-a produs dupa ce fortele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a inasprit miercuri si mai mult tonul impotriva Siriei, amenintand ca armata turca va ataca - inclusiv aerian - forte guvernamentale siriene, oriunde s-ar afla, in cazul in care este ucis din nou vreun militar turc in provincia siriana Idleb, relateaza Reuters,…

- Rușii acuza Israelul ca a folosit avionul Airbus-320 drept scut, pentru a evita o riposta siriana la bombardamentele din apropierea aeroportului din Damasc, insa nici autorutatile de la Moscova, nici cele din Siria, nu au precizat cui apartinea avionul. Datele Flight Radar arata ca un zbor…

- Un bombardament al forțelor de la Damasc asupra forțelor turce din regiunea Idlib a dus la moartea a patru soldați turci și ranirea altor noua, transmite Reuters potrivit news.ro.Fortele turce au reactionat imediat, distrugand tinte din regiune Idlib, a anuntat Ministerul turc al Apararii…