Stiri pe aceeasi tema

- Politia din provincia indoneziana Java Centrala a anuntat vineri ca a arestat un barbat care pretinde ca este "regele lumii" si care a fost pus sub acuzare pentru fraudarea mai multor sute de adepti,...

- Greta Thunberg, desemnata Persoana Anului 2019 de revista Time, va deveni subiectul unui film documentar produs de platforma de streaming Hulu și va avea premiera in 2020. Documentarul este produs de Cecilia Nessen și Frederik Heinig prin B-Reel Films și regizat de Nathan Grossman. Regizat de cineastul…

- Activista suedeza Greta Thunberg, desemnata Persoana Anului 2019 de revista Time, care a devenit celebra dupa ce i-a criticat pe liderii lumii pentru politicile de mediu - sau mai degraba pentru absenta lor - va deveni subiectul unui film documentar produs de platforma de streaming Hulu, a anuntat luni…

- Greta, fetita care i-a mustrat pe liderii planetei, a fost desemnata Persoana Anului 2019 Greta Thunberg este, la doar 16 ani, cea mai tanara activista pentru mediu, iar asta i-a adus titlul de Persoana Anului 2019, acordat de prestigioasa publicatie Time Magazine. Tanara de origine suedeza a devenit…

- Cel puțin doi militari au fost raniți marți, dupa ce o presupusa grenada fumigena a explodat in parcul ce gazduiește Monumentul Național al Indoneziei, aflat in apropierea Palatului Prezidențial de la Jakarta, informeaza publicația The Sydney Morning Herald, potrivit news.ro.Gatot Eddy Pramono,…

- Un cantareț de rap din Maroc a fost condamnat la un an de inchisoare. Acesta este acuzat ca a insultat poliția intr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, transmite Agerpres. Mohamed Mounir, cunoscut sub numele Gnawi, a fost arestat in data de 1 noiembrie. Artistul, in varsta de 31 de ani,…

- Selly, cel mai faimos vlogger roman a luat permisul și se mandrește cu bolidul de lux pe care și l-a facut cadou. Fondatorul trupei 5gang le-a aratat fanilor ca dupa atata munca poate sa-și permita orice și sa-și satisfaca toate placerile. Vloggerul și-a cumparat mașina și suma pe care a scos-o din…

- Din 19 noiembrie, HISTORY® transmite, in fiecare marți, de la ora 21:00, in premiera și exclusivitate, serialul „Cel mai puternic om din toate timpurile”. Formatul producției este cel al unei competiții, in cadrul careia cei mai puternici patru oameni din lume trec prin mai multe probe de forța pentru…