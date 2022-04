Regele flamenco-ului modern, Eduardo Guerrero vine pentru prima oară în România Regele flamenco-ului modern, Eduardo Guerrero vine pentru prima oara in Romania, pentru doua spectacole unice, pe scena Salii Palatului (26-27 mai a.c.) O regie autentic spaniola semnata chiar de artist, costume superbe, energia coregrafului și dansatorului supranumit ”minunea dansului iberic” fac din fiecare producție a lui Guerrero un spectacol unic și elogiat. Supranumit și regele flamenco-ului modern, cariera și faima sa internaționala a explodat odata cu Trofeul caștigat la Festivalul de la Cadiz, in 2017. Absolvent al prestigiosului Conservator din Cadiz (dans clasic și contemporan), Guerrero… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

