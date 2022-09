Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea este monarh de doar cateva zile. Cea mai mare parte a timpului a petrecut-o in atenția publicului larg. Suveranul s-a adaptat repede la noua lui funcție. Limbajul trupului sau sugereaza ca este obișnuit sa fie la conducere. Numai ca mișcarile și expresiile soției sale tradeaza…

- Procesiunea sicriului Reginei Elisabeta a II-a a ajuns la Palatul Westminster și incep funeraliile. Oamenii vor putea veni sa ii aduca Reginei un ultim omagiu pana in ziua inmormantarii, luni, 19 septembrie. Coloana condusa de Regele Charles al II-lea a ajuns la Palatul Westminster. Sicriul Reginei…

- Zeci de mii de britanici sunt prezenți pe strazile Londrei, de-a lungul traseului ceremoniei, care dureaza aproximativ o ora. https://www.youtube.com/watch?v=cMOuv9SLeoQCeremonia incepe la ora locala 14.22 (16.22, ora Romaniei). Sicriul va parasi Palatul Buckingham, așezat pe un afet de tun, și va ajunge…

- Regele Charles al III-lea și Camilla, Regina consoarta, au intrat luni in parlamentul scoțian din Holyrood, in timp ce pe fundal se auzeau trompete, potrivit The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sicriul reginei Elisabeta a II-a va fi mutat luni dupa-amiaza de la Palatul Holyroodhouse la Catedrala St. Giles, dupa o ceremonie condusa de regele Charles al III-lea. Sicriul va ramane in catedrala pana marți, unde poate fi vazut de oamenii care vor sa-i aduca un ultim omagiu monarhului, transmite…

- Odata cu urcarea pe tron a soțului ei dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a, Camilla a devenit Regina consoarta. Cu toate acestea, la puțin peste 25 de ani de la moartea primei soții a Regelui Charles al III-lea, Diana, tot mai exista persoane care nu o privesc cu ochi buni din cauza trecutului intens…

- In cursul zilei de 9 septembrie 2022, Regele Charles al III-lea a sosit la Palatul Buckingham, unde era asteptat de multime. El a facut un gest emoționant pentru soția sa, Regina consoarta Camilla prin care și-a arata sprijinul.

- Regele Charles al III-lea a suțiunut primul sau dicurs dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. El a subliniat personalitatea Reginei precum și dragostea pentru mama sa. In același discurs Regele a desemnat-o pe soția sa drept Regina consoarta in semn de recunoaștere a serviciului public loial pe care…