Un ''barbat extraordinar'' si ''devotat'' tarii sale, ca si familiei sale: omagiile au curs in Regatul Unit pentru a saluta memoria printului Philip, sotul Reginei Elisabeta a II-a, decedat vineri la varsta de 99 de ani, transmit AFP si dpa. Primul care a adus omagii, premierul conservator Boris Johnson a salutat ''viata si munca extraordinare'' ale Ducelui de Edinburgh. "Ne aducem aminte de duce ... mai presus de toate pentru sprijinul lui de neclintit pentru Majestatea Sa Regina, nu doar in calitate de (print) consort, alaturi de ea, in fiecare…