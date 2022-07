Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Franta, unde miercuri va fi perturbat traficul feroviar, pe intreg teritoriul, ca urma a unei greve a sindicatelor din domeniu, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie in Franța din cauza unei greve in aeroporturile din Paris care ar putea produce perturbari semnificative ale curselor aeriene. MAE) ii atenționeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Franța ca vineri este anuntata…

- Atentionare de calatorie emisa de MAE: Greva a angajatilor din transportul public maritim din Grecia, anuntata pentru 1 mai. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva a angajatilor din transportul...