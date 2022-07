Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile exorbitante din stațiunile din Romania și-au spus cuvantul pentru unii dintre romani! Nu, asta nu o spunem doar noi, ci chiar barbatul care a devenit viral in mediul online, asta imediat dupa ce a venit cu o bucata mare de șunca afumata de acasa și a atarnat-o de umbrela. Ce-i drept nimeni…

- Nu ratezi plaja din Mamaia sau esti vamaiot de cand te stii? Sau preferi o statiune linistita de la malul marii, cum este Eforie Nord? Afla ca poti alege unde sa-ți petreci vacanța de vara și in funcție de semnul zodiacal. Folosește acest ghid pentru a-ți planifica escapada mult visata. Astrele promit…

- Suntem la jumatatea verii, iar sezonul estival a inceput de mult. Romanii se duc la mare care mai de care, unii alegand litoralul romanesc, pe cand alții aleg sa plece in afara țarii. Aici, prețurile au luat-o razna, iar romanii sunt revoltați. Inca de la inceperea sezonului estival prețurile au bubuit…

- In stațiunea Mamaia mai mult de jumatate de șezlonguri sunt goale, umbrelele stau inchise, pe terase chelnerii stau de vorba sau ies pe promenada sa caute posibili clienți, iar traficul rutier este mai lejer ca niciodata in aceasta perioada a anului. Suntem la mijlocul sezonului estival și, in al doilea…

- Pe masura ce se apropie varful de sezon, cresc tarifele pe litoralul romanesc. Pana in acest moment, multi hotelieri au majorat preturile si cu 30 la suta. Acum, la hotelurile de 3 stele din statiunea Mamaia, preturile pentru o noapte de cazare sunt intre 200 si 300 de lei, iar la hotelurile de…

- Omul de afaceri Dragos Anastasiu sustine ca paradigma „scump si prost” raportata la turismul romanesc nu este „corecta in integralitate”, acesta precizand ca litoralul romanesc este scump in anumite perioade, dar „daca este cerere si se platesc preturile respective, astea sunt preturile corecte”.

- Cine nu iși dorește sa mearga in vacanța și sa scoata mai puțini bani din buzunar?! Suntem siguri ca toata lumea iși dorește acest lucru, astfel ca noi va dezvaluim stațiunea de pe litoralul romanesc unde prețurile sunt cu 20% mai mici. Ce-i drept, este la mare cautare acum, Mamaia fiind data uitarii!

- Prețurile au explodat in acest an pe litoral, iar aici nu ne referim la cazare sau mancare, ci chiar și la șezlongurile de pe plaja. Anul acesta sunteți nevoit sa dați mult mai mulți bani pe șezlong, iar tarifele difera in funcție de stațiune.