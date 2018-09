Stiri pe aceeasi tema

- Fosta inotatoare Roxana Maracineanu a fost numita de președintele Emmanuel Macron in funcția de ministru al Sportului in Franța. Roxana Maracineanu s-a nascut in 1975 la București și are cetațenie romana și franceza, dupa ce in 1984 a emigrat in Franța. Aceasta a caștigat medalia de argint la natație…

- Laura Flessel, fosta campioana olimpica la scrima, care se numara printre cei mai populari ministri din guvernul francez, si-a anuntat demisia cu putin timp inainte de remanierea cabinetului asteptata in cursul zilei de marti. 'Dupa 16 luni in fruntea Ministerului Sportului, am luat decizia…

- Intrebat despre viziunea sa asupra Europei in cursul unei 'consultari cetatenesti', alaturi de premierul portughez Antonio Costa, seful statului francez a apreciat ca arhitectura continentului (european) va evolua in urmatorii ani. 'Vad un cerc larg care poate fi dincolo de cei 27, ceva…

- Franta si Belgia s-au duelat in prima semifinala a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, iar invingatoare a iesit echipa lui Didier Deschamps, care a marcat unicul gol al partidei prin Samule Umtiti. Deja devenita o regula a celui mai mai important eveniment spotiv al anului, in tribuna oficiala…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au mers in audiența la Papa Francis. Și deși intalnirea a fost una fructuoasa, fiind și-una dintre cele mai indelungate intalniri ale Suveranului Pontif, Brigitte Macron a atras atenția intr-un mod negativ asupra sa. Iata de ce! Emmanuel Macron…

- Statele Unite au redevenit anul trecut prima țara pentru cereri de azil din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, in fața Germaniei, care se afla in frunte din 2013, subliniaza miercuri un raport al organizației, care indeamna statele sa nu “ignore ingrijorarea publicului” legata de…

- Germania si Franta pledeaza pentru infiintarea unui buget comun pentru zona euro pana in 2021, masura fiind menita cresterii protectiei in fata crizelor, au anuntat Angela Merkel si Emmanuel Macron marti, la Berlin, potrivit AFP, citeaza adevarul.ro.

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini l-a indemnat miercuri pe presedintele francez Emmanuel Macron sa dea dovada de ”generozitate” in primirea migrantilor si a acuzat Franta ca nu si-a respectat angajamentele in domeniul migratiei, relateaza AFP. Franta s-a angajat sa primeasca 9.000 de migranti…