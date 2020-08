Rednic pleacă, vine Pancu Ajuns la final, contractul dintre antrenorul care a condus Politehnica in acest sezon si clubul iesean nu a mai fost prelungit. Fostul mare international format la Iasi are sanse mari de a prelua conducerea tehnica a echipei Salvata de la retrogradarea din Liga I de fotbal in birouri, Politehnica Iasi se misca pentru a pregati viitorul sezon, care va incepe peste doua saptamani. Primul pas facut a fost pe directia bancii tehnice. Ieri dimineata s-a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

