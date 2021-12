Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București a reușit, luni, sa puna capat unei serii negre de 15 meciuri fara victorie. Învingând Chindia Târgoviște cu 1-0, Mircea Rednic s-a declarat mulțumit de echipa. "Sunt fericit, îmi felicit jucatorii, am avut o saptamâna grea, decizii...Trebuie…

- Tehnicianul Mircea Rednic si-a felicitat echipa dupa meciul castigat de Dinamo, el sublniind ca a avut o saptamana grea. Dinamo a reusit o victorie cu Chindia, scor 1-0, in Liga 1 Casa Pariurilor, conform news.ro "Sunt fericit, imi felicit jucatorii, am avut o saptamana grea, decizii...Trebuie…

- Dinamo - Chindia 1-0 | Mircea Rednic, antrenorul „cainilor”, a anunțat la final ca Steliano Filip (27 de ani, fundaș stanga) și Cosmin Matei (30, mijlocaș) nu vor mai juca la Dinamo in mandatul lui. Cei doi erau deja excluși de la antrenamente. „E o victorie meritata, muncita. Am avut și noroc, ei au…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- Scos din lot de Mircea Rednic pentru meciul cu FCU Craiova (0-0), Steliano Filip revine de luni la antrenamentele lui Dinamo. Steliano Filip nu a facut parte din lotul convocat de Rednic pentru meciul dintre Dinamo și FCU Craiova. Ba mai mult, Stelu a fost pus la punct de Rednic in conferința premergatoare…

- Fara victorie de mai bine de doua luni, Dinamo are parte de o misiune complicata și in optimile Cupei Romaniei. De la ora 21:00, „cainii” dau piept cu FC Argeș, una dintre echipele in forma din Liga 1. Tehnicianul Mircea Rednic introduce nu mai puțin de șase nume noi fața de precedentul meci. Astfel,…

- Etapa a 13-a a Ligii 1 a va debuta vineri, 22 octombrie, cu meciul FC U Craiova 1948 – Gaz Metan Mediaș, programat de la ora 17:30 și se va incheia luni, 25 octombrie, cu partida CFR 1907 Cluj – Sepsi OSK Sf. Gheorghe, programata de la ora 20:30. Capul de afiș al rundei este meciul Dinamo – Rapid, programat…

- Liga 1 a revenit, cu etapa a 12-a. Runda a debutat vineri, pe 15 octombrie, cu meciul Gaz Metan Mediaș – Dinamo. Capul de afiș al rundei a 12-a din Liga 1 este Rapid – CFR Cluj, duel programat duminica, de la 20:30. Programul complet al etapei a 12-a din Liga 1 Vineri, 15 octombrie Gaz Metan Mediaș…