Redeschiderea zonei ATI non-Covid este necesară pentru pacienți Prof. Dr. Diana Cimpoeșu, medic sef UPU-SMURD Iasi, a transmis faptul ca redeschiderea zonei ATI non-Covid ar fi o decizie importanta pentru pacienți. „Este extrem de important pentru pacienții nostri non-Covid de terapie la intensiva sa se redeschida zona ATI non-Covid. Ieri au facut acest lucru colegii de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iași și au preluat doi pacienți intubați non-Covid . Multumim și Direcției de Sanatate Publica Iasi pentru ca susține aceasta flexibilitate și adaptare la nevoile pacienților critici din Iași. Șase pacienși au fost preluați acum și trimitem…

