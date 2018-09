Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului General au decis sa deschida o ancheta penala privind epidemia de pesta porcina, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. In cadrul acestei cauze se fac mai multe verificari privind raspandirea virusului in Romania. Procurorii Parchetului General au decis sa…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, solicita Guvernului adoptarea de urgenta a tuturor masurilor necesare prin care sa fie stopata cresterea numarului de focare de pesta porcina africana (PPA) si trage un semnal de alarma serios asupra riscurilor majore generate de raspandirea exploziva…

- "Peste 600 de focare de pesta porcina africana" in Romania Foto: Agerpres. Din cauza pestei porcine africane, autoritatile au aprobat vânarea a aproximativ 5.000 de mistreti aflati în zonele în care au fost confirmate focare ale bolii. Ministrul apelor si padurilor,…

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale atrage…

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, specialistii din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Probleme tot mai mari cu pesta porcina africana. Vecinii se apara de boala care poate veni din Romania, iar politicienii si opinia publica s-au revoltat dupa ce ministrul Agriculturii a comparat sacrificarea porcilor din zonele de carantina cu Holocaustul.

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile...