Recorduri istorice: cod roşu în aprilie, doi metri de zăpadă. Primăria, sub tirul cetăţenilor! (VIDEO/FOTO) Cele doua zile de precipitatii abundente la Iasi au marcat un moment istoric: a fost pentru prima data cand a fost emis un cod rosu de ninsori si viscol in luna aprilie. Stratul de zapada a atins intre 35 si 60 cm, conform masuratorilor facute de specialisti, dar, in unele zone din judet, au fost marturii cu un strat de 1 sau chiar 2 metri. Numerosi copaci au fost pusi la pamant, iar acoperisuri au cedat sub greutatea zapezilor. Variatiile de temperatura au provocat topirea unor cantitati mari de zapada intr-un ritm accelerat: in dimineata zilei erau minus 10 grade, iar, la amiaza, la cateva ore… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

