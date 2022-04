Record: O femeie a făcut Covid-19 de două ori în doar 20 de zile O femeie, angajata in domeniul sanitar, in varsta de de 31 de ani, a facut Covid de doua ori in decurs de 20 de zile – cel mai scurt interval cunoscut intre infecții, susțin cercetatorii spanioli, transmite BBC. Testele confirma ca femeia a fost infectata cu doua variante ale noului coronavirus: Delta, la sfarșitul lunii decembrie, și Omicron, in luna ianuarie. Ceea ce arata ca, deși faci Covid inainte, totuși te poți reinfecta, chiar daca ești complet vaccinat, spun cercetatorii. Femeia nu a dezvoltat niciun simptom dupa primul test PCR pozitiv, dar dupa mai puțin de trei saptamani, ea prezenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

