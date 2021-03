Record greu de egalat în ENERGIA românească! Rovinariul a dat lovitura Cel mai flexibil grup pe lignit din sistemul romanesc, grupul energetic nr. 6 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari, a inregistrat aproximativ 5.506 ore de funcționare fara intrerupere, ultimul paralel cu Sistemul Energetic Național fiind realizat in data de 17.07.2020. Acești elevi vor avea GRATUIT la transportul aerian! Noi beneficii anunțate de Minister Grupul a fost oprit in data de 03.03.2021, dupa 230 de zile de funcționare continua, fara a prezent probleme tehnice care ar fi impus oprirea acestuia, ci raportat la necesarul de energie din sistem. Cu o disponibilitate de 100%, grupul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

