Record de infectări cu coronavirus în Franţa. Aproximativ 5.000 de cazuri au fost raportate în ultimele 24 de ore Fata de raportarea de miercuri au fost inregistrate inca 1.000 de cazuri, relateaza AFP. Miercuri, au fost depistate 3.776 de cazuri, in total intr-o saptamana au fost raportate 18.638 de cazuri. Intre 11 si 17 august, au fost efectuate 64.170 de teste in tara, cu o rata de pozitivitate de 3,3%, o cifra in crestere de mai multe zile. Au murit 12 persoane de Covid-19 intr-o zi, totalul ajungand la 30.480 de victime. Din luna mai, aceasta este prima data cand s-a trecut de pragul de 4.000 de cazuri noi pe parcursul a 24 de ore. Numarul de noi pacienți infectați internați in spitalele… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat 845 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si sase decese, in ultimele 24 de ore, anunta Ministerul italian al Sanatatii, conform cotidianului La Repubblica, citata de Mediafax.

- India a raportat joi, pentru ultimele 24 de ore, un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar totalul a depasit 2,84 de milioane, potrivit autoritatilor citate de Reuters.Citește și: Lista lui Firea: Cine sunt ceilalți candidați, pe langa VIP-uri, pe lista pentru Consiliul…

- Restricții noi in Italia, dupa creșterea cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Potrivit Ministerului italian al Sanatații, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 642 de cazuri noi de COVID-19, in creștere fața de raportarea anterioara. Cel mai mare numar inregistrat, in 24 de ore, incepand…

- Guvernul francez a semnalat miercuri ca va mobiliza agentii de politie si jandarmii pentru a impune purtarea mastii si in spatiile publice deschise unde aceasta masura a devenit obligatorie, potrivit agentiei EFE, titreaza Agerpres. ”Vom mobiliza fortele de politie si jandarmeria pentru un mai bun control.…

- Ziarul Unirea OFICIAL| NOU RECORD de infectari cu COVID-19! 994 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 39.133 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, marți, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei,…

- Alte 614 infectari cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, dupa ce miercuri, Romania a inregistrat 555 de cazuri. Cu datele raportate joi, au fost confirmate 30.789 de cazuri de Covid-19 in Romania.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat in ultimele 24 de ore 212.326 noi cazuri de coronavirus la nivel global, reprezentand cea mai ridicata cifra de la declansarea pandemiei de COVID-19, relateaza duminica agentia Xinhua, preluata de...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca pandemia continua sa se agraveze in lume, in special in Statele Unite unde un nivel record de cazuri a fost atins miercuri, peste 50.000 de persoane contaminate confirmate intr-o zi, scrie AFP.