Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu exact un an, președintele Klaus Iohannis anunța ca Romania intra in starea de urgența din data de 16 martie 2020. Anunțul venea la doar cateva zile dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații declarase pandemie de coronavirus. Era pentru prima data din 1990 cand in țara noastra era decretata…

- Locurile la terapie intensiva pentru pacienții COVID sunt tot mai puține in județul Cluj. La Spitalul de Boli Infecțioase și la cel de Pneumoftiziologie, secțiile sunt deja arhipline. Cinci locuri de ATI au mai ramas la Spitalul de Recuperare.

- Starea de carantinare zonala pentru localitatea Gardani a fost prelungita cu inca sapte zile, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, s-a primit ordinul sefului Departamentului…

- Peste 100 de sectii de terapie intensiva din Romania nu au autorizatie de securitate la incendiu, iar numeroase spitale functioneaza fara hidranti sau stingatoare, arata un raport dat ieri publicitatii de Ministerul Sanatatii, dar realizat anul trecut, dupa incendiul din noiembrie de la sectia de terapie…

- 3.525 de cazuri noi de coronavirus din peste 32.000 de teste prelucrate. De la inceputul pandemiei și pana acum, in Romania s-au infectat 684.917 persoane. Dintre acestea insa, s-au vindecat peste 614.000. Alte 66 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 17.035. In stare grava sunt internati…

- Site-ul www.digi24.ro și aplicația mobila Digi24 au reușit sa genereze 1.094.613.674 de afișari și o medie lunara de 10.884.123 de vizitatori unici in anul 2020, conform datelor puse la dispoziție de Biroul Roman de Audit Transmedia (BRAT).

- Petru, un bebeluș roman, infectat cu COVID-19, a fost externat dupa ce a stat 70 de zile la terapie intensiva intr-un spital din Valencia. Deși s-a nascut sanatos, baiețelul s-a infectat cu coronavirus acasa, cand avea doar 9 zile, de la fratele sau, care era asimptomatic. Starea bebelușului s-a inrautațit…

- Deși autoritațile, in frunte cu Klaus Iohannis, Raed Arafat și fostul premier Ludovic Orban tot susțin, de cateva saptamani, ca Romania se afla pe un trend descendent in ceea ce privește numarul de noi infectari, situația din spitale ramane, in continuare, critica. De exemplu, paturile de…