Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul columbian a oferit sambata o rasplata substantiala pentru orice informatie care sa permita capturarea autorilor atacului comis cu o zi inainte impotriva unui elicopter in care se deplasa presedintele Ivan Duque, in apropierea frontierei cu Venezuela, noteaza AFP. …

- Lovitura militara eșuata din Republica Belarus a fost condusa de unul dintre consilierii președintelui Statelor Unite, Joe Biden, pe nume Michael Carpenter (in imagine), a anunțat postul de televiziune belarus ”ONT”, informație preluata de agenția ”Minsk-Novosti”. Jurnalișii au menționat ca…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord a raspuns cu "cea mai mare abilitate de adaptare", in contextul in care, in prezent, se confrunta cu "cel mai provocator mediu de securitate dintr-o generatie", a declarat, luni, adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana. "Suntem in fata celui…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord a raspuns cu "cea mai mare abilitate de adaptare", in contextul in care, in prezent, se confrunta cu "cel mai provocator mediu de securitate dintr-o generatie", a declarat, luni, adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana. "Suntem in fata…

- Sunt doua contracte foarte importante pentru instituțiile din domeniul Apararii. Vorbim, in primul rand, despre un contract pentru Sistemul de comanda, control, comunicatii calculatoare și informatii militare al Forțelor Terestre, in vreme ce al doilea contract - potrivit procurorilor DNA - viza un…

- O firma de cosmetice din Timișoara a fost protagonista unei spargere. Incidentul neplacut a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, iar hoții au furat o suma insemnata de bani. Oamenii au intrat rapid in sediul aflat in zona cartierului Prințul Turcesc, au mers direct in incaperea unde se aflau…

- Cel putin 82 de persoane au murit duminica dimineata intr-un incendiu care a distrus un spital din Bagdad dedicat pacientilor bolnavi de COVID-19, potrivit unui nou bilant in crestere al acestei tragedii, informeaza AFP si dpa. Potrivit noului bilant, furnizat de Ministerul de Interne irakian,…

- Fratele președintelui statului Honduras a fost condamnat de o instanța americana la inchisoare pe viața, pentru ceea ce procurorii au descris ca fiind "trafic de droguri sponsorizat de stat", informeaza The Guardian.