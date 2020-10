Recomandări pentru a alege un dar inspirat de casă nouă pentru prietena ta Daca prietena ta s-a mutat in casa noua, ar fi de bun augur sa o surprinzi cu un dar inspirat, mai ales ca in noul camin cu siguranța va avea nevoie de foarte multe lucruri. Chiar daca e o iubitoare de animale, nu pica in „capcana” de a-i lua un animal de companie, oricat de nobile ar fi intențiile, de exemplu, daca vrei sa salvezi o necuvantatoare de pe strada. In aceasta categorie intra și peștii, dar și animaluțele de mici dimensiuni, cum ar fi o veverița siberiana, un hamster sau un papagal. Totodata, evita și obiectele cu insemnatate religioasa, chiar daca ai convingerea ca o cunoști extrem… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

