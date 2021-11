Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” a facut recomandari in ceea ce privește tratamentul cu antivirale al pacienților afectați de Covid-19, avand in vedere actualitatea temei. Pfizer a anunțat vineri, 5 noiembrie 2021, ca tratamentul experimental anti-COVID sub forma de pastila, produs de companie, scade rata internarilor in spital și rata de deces cu aproximativ 90%. Compania spera ca va putea oferi acest tratament, in combinație cu un medicament antiviral mai vechi numit ritonavir, pentru a fi administrat acasa persoanelor diagnosticate cu COVID-19. In acest context, ascultatorii…