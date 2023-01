Avand in vedere fenomenele meteo specifice sezonului rece, polițiștii vin cu o serie de recomandari pentru conducatorii de vehicule referitoare la circulația in condiții de iarna. Potrivit legislației in vigoare, pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, autovehiculele trebuie sa fie dotate cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa […] Articolul Recomandari ale polițiștilor privind circulația in condiții de iarna apare prima data in Mesagerul de Covasna .