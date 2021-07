Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, acordarea a 148,7 milioane de lei pentru 17 judete afectate de inundatii si alunecari de teren, banii urmand sa fie folositi pentru repararea a 1.085 de obiective din 243 de unitati administrativ teritoriale, a declarat prim-ministrul Florin Citu. Solicitarile pentru alocarea…

- Raed Arafat a explicat ca locuitorii din zonele afectate de inundații au fost alertați prin sistemul Ro-Alert cu puțin inainte de producerea fenomelor meteo extrem sau chiar in timpul lor pentru ca sunt genul de evenimente meteorologice pe care ANM le notifica foarte tarziu, potrivit unei declarații…

- Vremea extrema a afectat culturile agricole. In sud-estul tarii, orzul e pus la pamant si risca sa fie compromis din cauza ploilor abundente. Agricultorii spera sa poata recolta cerealele, chiar daca vor fi mai putine si de o calitate inferioara. Ministerul Agriculturii ii contrazice si estimeaza un…

- Potrivit ANM, in intervalul 5 iulie, ora 12:00 – 6 iulie, 10:00, va fi in vigoare un Cod portocaliu de vreme rea in judetele Tulcea, Constanta, Vaslui, Galati, Braila si in jumatatea de est a judetelor Ialomita si Calarasi. In zonele avertizate va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de…

- ANM a transmis o avertizare meteo pentru perioada 02.07.2021 ORA 10:00 – 03.07.2021 ORA 10:00. Pentru Bucuresti: Vremea va fi in general instabila și se va racori. Cerul va avea innorari accentuate, iar ziua vor fi perioade cu averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului.…

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta pentru familiile afectate de inundatii si alte fenomene meteorologice periculoase in cursul anului 2021, a declarat, joi, premierul Florin Citu. Potrivit acestuia, este vorba de ajutoare de urgenta de cinci milioane de lei pentru familiile afectate…

- Specialistii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis mai multe coduri portocalii de inundatii ce sunt in vigoare pana luni, la ora 14:00. Atentionarea facuta duminica vizeaza rauri din bazinele hidrografice Olt, Vedea, Arges si Ialomita, dar si raurile mici din Dobrogea.…

- Cotatia cuprului a ajuns luni dimineata la 9.650 de dolari pe tona la London Metal Exchange, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ca urmare a asteptarilor ca oferta va fi limitata pe masura ce revenirea economiei mondiale va lua viteza, transmite Bloomberg potrivit Agerpres. Preturile la cupru…