- Rechizitoriul in dosarul Revolutiei a fost facut public partial, iar procurorii noteaza, in document, ca Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu si Iosif Rus au pus la punct in ultima saptamana din luna decembrie a anului 1989 o "ampla, sistematica si generalizata operatiune de inducere in eroare, unica…

- Se incearca salvarea lui Iliescu? Lustrație de forma? Iliescu judecat pentru sangele varsat? Retrimiterea dosarului Revoluției in judecata, dupa 33 de ani de la evenimentele sangeroase din decembrie 1989, dupa doar 5 luni in care pare se ca s-a lucrat in el, pe repede inainte, sa fie un inceput de dreptate…

- Parchetul General a anunțat miercuri ca a retrimis instanței dosarul Revoluției, in care sunt urmariți penal pentru infracțiuni contra umanitații fostul președinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus, fost șef al Aviației Militare. Potrivit unui comunicat al…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu si fostul sef al Aviatiei Militare Iosif Rus au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul Revolutiei, pentru crime impotriva umanitatii. Dosarul a fost retrimis instanței la…

- Mai mulți jandarmi din București, inclusiv un colonel in rezerva, sunt suspecți in dosarul reprimarii violente a mitingului Diasporei din 10 august 2018, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Parchetul General a anunțat luni ca a dispus plasarea sub control judiciar a noua angajați ai clinicii de infrumusețare Swiss Hospital din București care au indus in eroare pacienții și au efectuat proceduri medicale fara deși nu aveau documentele și specializarea de a fi medic, potrivit unui comunicat…

- Transnistria a transmis o scrisoare oficiala catre Procuratura Generala de la Chișinau. Procurorii sunt invitați la Tiraspol pentru a face cunoștința cu dosarul privind atacul cu cocktail Molotov la comisariatul militar.

