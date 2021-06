Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au salutat joi un ''angajamentul clar'' al Turciei de a juca ''un rol cheie'' in securizarea aeroportului Kabul dupa plecarea trupelor americane si straine, relateaza AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus omologului sau american Joe Biden, in cadrul intrevederii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan averrizeaza Statele Unite ca risca ”sa piarda un prieten pretios” din cauza ”incoltirii” Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden, pe fondul unor tensiuni bilaterale, relateaza AFP.

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca aproape jumatate dintre liderii lumii i-au cerut vaccinuri anti-Covid-19, reafirmându-și promisiunea de ajutor, ramânând însa evaziv în ceea ce privește momentul, potrivit AFP.„Toate țarile lumii se uita la…

- „Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care ar trebui tinute de istorici - sunt politizate de terti si devin un instrument de ingerinta in tara noastra”, a subliniat Recep Tayyip Erdogan intr-un mesaj adresat patriarhului armean din Istanbul.Turcia „nu are nicio lectie de primit…

- Presedintele american Joe Biden a avut vineri o convorbire cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba, in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite, relateaza AFP. Presedintele SUA si-a exprimat dorinta de a construi o ''relatie…

