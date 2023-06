Stiri pe aceeasi tema

- Agențiile americane de informații aveau de cateva zile date conform carora liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, pregatea acțiuni militare impotriva conducerii ruse din domeniul apararii, scrie presa americana, citata de The Guardian.New York Times relateaza ca oficiali americani din…

- "Regimul de operatiuni antiteroriste" instaurat la Moscova si in regiunea capitalei dupa revolta grupului paramilitar Wagner ramane in vigoare duminica, in ciuda schimbarii de atitudine a liderului rebeliunii, Evgheni Prigojin.Ample patrule de politie au fost desfasurate de-a lungul drumului principal…

- Armand Goșu, expert in evoluția fostului spațiu sovietic, susține ca ”pana mai ieri maciuca din mana lui Putin, Prigojin a scapat de sub control și a ajuns sa muște mana stapanului a celui care l-a hranit atat de mulți ani”.Este pentru prima data dupa 1941, cand trupele germane avansau spre Moscova,…

- Unii rusi au fost atrasi intr-o ”aventura criminala”, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, fara sa citeze explicit gruparea paramilitara rusa Wagner a lui Evgheni Prigojin, relateaza BBC News.”Ne batem pentru viata si securitatea poporului nostru”, declara Vladimir Putin in aceasta alocutiune…

- 11.31 Prigozhin anunța ca a preluat controlul total la Rostov pentru a nu fi atacați din aer dar lasand sa se ințeleaga ca se continua atacul asupra Ucrainei din aerodrom. Prigozhin acuza ca militarii pierduți sunt cu 3-4 ori mai mare la numar fața de ce s-a raportat. Prigozhin spune ca daca vor fi…

- Criticarea armatei este ilegala in Rusia lui Vladimir Putin, iar afișarea deschisa a ambițiilor politice care ar putea pune in discuție președintele este foarte nepotrivita. Cu toate acestea, șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, se mandrește cumva cu ambele lucruri in aceste zile și, cel puțin…

- Un fost agent al Biroului Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite a prognozat, intr-un comentariu facut pentru G4Media.ro , ca președintele rus Vladimir Putin va fi rasturnat de la putere, iar Rusia va traversa o perioada de haos pana cand va aparea un alt lider puternic care sa preia fraiele…

- Analizele publicate de New York Times, Politico și de Institutul pentru Studiul Razboiului, un think-tank american, sugereaza ca, intr-un moment critic al conflictului, inainte de contraofensiva ucraineana, Kremlinul a invocat un atac inamic in inima Moscovei pentru a-i determina pe ruși sa susțina…