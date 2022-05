Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Radauți, un tanar de 19 ani din comuna Marginea s-a angajat in depașirea autoturismului condus de un barbat din comuna Fratauții Vechi, care efectua un viraj la stanga, moment in care a intrat in coliziune cu acesta. Din impact,…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a sarbatorit Ziua Internaționala a Muncii cum altfel decat prin munca. El a a pus umarul la ecologizarea cimitirului evreiesc alaturi de președintele comunitații evreiești din Radauți, Igo Kofler și de directorul societații Servicii Comunale, Adi Jecalo.…

- Un nou transport de produse alimentare va pleca astazi din partea Primariei municipiului Suceava spre Cernauti, a anunțat primarul Ion Lungu. El a aratat ca este vorba de aproximativ 10 tone de produse alimentare in valoare de 39.532 lei din banii municipalitații și din sponsorizari. Vor fi trimise…

- In taberele de cazare temporara din județ se afla in prezent 116 refugiați ucraineni fiind disponibile 1.895 de locuri. Gradul de ocupare este de 6%. De la inceputul razboiului din Ucraina și pana in prezent in taberele temporare au intrat 11.372 de refugiați ucraineni și au ieșit 11.264. In tabara…

- Sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primariei municipiului Suceava va fi modernizata cu bani de la buget. Primarul Ion Lungu a declarat astazi ca valoarea investiției se ridica la 4,651 de milioane de lei, suma care include TVA-ul, indicatorii tehnico economici urmand a fi aprobați in ședința…

- Inițiativa președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, de a mai indulci amarul refugiaților ucraineni care staționeaza in județ prin diverse activitați recreative a prins roade și la Radauți. Un asemenea eveniment a avut loc sambata, 5 martie, intr-un spațiu de cazare unde se afla…

- Primaria municipiului Radauți iși face punct de distribuire a ajutoarelor catre refugiații ucraineni in Vama Siret. ”Comunitatea din Radauți este fantastica. Una dintre casuțele de lemn din Parcul Central urmeaza sa fie mutata in Vama Siret. De asemenea, o parte din donațiile adunate in cortul din fața…

- Autoritațile radauțene anunța investiții ample in Piața-Obor din municipiu. Momentan au fost plantați arbuștii ornamentali scoși de pe strada Bogdan Voda. ”S-a terminat plantarea arbuștilor relocați scoși de pe strada Bogdan Voda. Vreau sa mulțumesc domnului primar pentru ca s-a gandit la Piața-Obor…