- Real Madrid este foarte aproape sa il imprumute pe Luka Jovic (24 de ani) la Fiorentina, potrivit specialistului in mercato Fabrizio Romano. Atacantul sarb sosea pe „Santiago Bernabeu” in 2019, de la Frankfurt, in schimbul a 63 de milioane de euro. Luka a mai fost imprumutat de Real Madrid, chiar la…

- ​Real Madrid a castigat cea de-a 14-a Liga a Campionilor din palmares dupa o finala in care a trecut la limita, scor 1-0, de Liverpool. Conform mundodeportivo.es, premiul din partea UEFA pentru galactici va fi de aproape 133 de milioane de euro, un record. Suma pe care a castigat-o campioana Spaniei…

- Dupa ce Real Madrid l-a pierdut pe Kylian Mbappe (23 de ani) in fața celor de la PSG, „galacticii” s-au orientat spre Rafael Leao (22), atacantul celor de la AC Milan. Autor al unui sezon de excepție cu Milan, cu care a devenit campion, Leao a intrat pe lista lui Florentino Perez dupa ce Mbappe a prelungit…

- Karim Benzema (34 de ani), atacantul lui Real Madrid, a oferit un raspuns dur cand a fost intrebat despre alegere lui Mbappe de a ramane la PSG, in detrimentul transferului la campioana Spaniei. Kylian Mbappe a semnat un contract valabil pe 3 ani cu PSG, pana in 2025, și a devenit cel mai bine platit…

- Atacantul francez Karim Benzema a inscris joi al 323-lea sau gol in tricoul echipei Real Madrid, in meciul castigat pe teren propriu, cu scorul de 6-0, in fata formatiei Levante, egalandu-l astfel pe Raul Gonzalez, ocupantul locului secund in clasamentul istoric al golgheterilor clubului de fotbal…

- Titularizat surprinzator in derby-ul Madridului, Atletico - Real 1-0, Luka Jovic (24 de ani) a dezamagit crunt. Atacantul sarb a atins balonul doar de 18 ori in 61 de minute, iar zilele sale la campioana Spaniei sunt numarate. Din cauza unui disconfort muscular, Mariano Diaz, titular in echipa de start…

- Real Madrid este interesata de serviciile lui Raul de Tomas (27 ani), golgheterul celor de la Espanyol. Atacantul a recunoscut ca o revenire pe „Bernabeu” ar fi un vis devenit realitate pentru el. Dupa un sezon excelent alaturi de formația din Catalonia, De Tomas a reintrat in planurile lui Florentino…