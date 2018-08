Real Junior Vaslui, locul 6 la “Iasi Summer Cup”

Stiri pe aceeasi tema

- Juniori TURNEU… In aceste zile, la Iasi, grupa 2007 de la Real Junior Vaslui (in colaborare cu Atletic Club Barlad) participa la “Iasi Summer Cup 2018″. Micii fotbalisti vasluieni, pregatiti de Victor Cozma si Sorin Tataru, vor da piept, in faza grupelor, cu Politehnica (red) Iasi si Unirea Ruginoasa.…

- Juniori FINALISTI… Real Junior Vaslui continua sa obtina rezultate excelente. Grupa 2007, pregatita de Victor Cozma si Sorin Tataru, s-a clasat pe locul doi la editia din acest an a turneului “Brasov Cup”. Juniorii vasluieni au pierdut in finala, scor 0-1, cu Dinamo Bucuresti. Micii fotbalisti de la…

- Juniori TURNEU… Real Junior Vaslui a lasat o impresie buna si la editia din acest an a turneului de fotbal “Brasov Junior’s Cup”. Grupele 2008 si 2010 de la Real Junior Vaslui, in parteneriat cu Atletic Club Barlad, au fost foarte aproape de careul de asi al competitiei. Comportare onorabila pentru…

- Juniori PERFORMANTA… Grupa 2010 de la Real Junior Vaslui a castigat editia 2018 a turneului de fotbal “Summer Cup” – Mangalia. In finala, pustii vasluieni au invins cu 3-0 pe Aripile Bacau. Si grupa 2010 a reusit performante remarcabile, clasandu-se pe locurile doi si trei cu ambele formatii inscrise…

- Comstar Vaslui a terminat a treia grupa semifinala de la Ovidiu, ratand prezența in finala Campionatului Național U13. Comstar Vaslui a ratat șansa sa acceada in finala Campionatului Național de fotbal U13. Formația vasluiana a terminat grupa semifinala pe locul 3, dupa Academia lui Hagi și Prosport…

- Grupa 2008 de la LPS Vaslui se va lupta in acest weekend, la Ovidiu, pentru marele trofeu al turneului de fotbal Dolphin Cup, organizat de Academia Hagi. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui a primit și anul acesta invitația de a face parte din grupul cluburilor selecte care vor juca la Dolphin Cup.…

- PREMIATI… LPS Vaslui, Real Junior Vaslui si Atletic Club Barlad au participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Iasi, la ultima etapa a sezonului 2017-2018 din Interliga Nationala de fotbal, competitie rezervata copiilor intre 6 si 10 ani. Echipele vasluiene s-au duelat intre ele, dar au dat piept…

- Puștii de 15 ani de la LPS Vaslui au ratat calificarea la turneul semifinal, dupa ce s-au clasat pe locul 2 in grupa zonala de la Suceava. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui s-a oprit in faza zonala a Campionatului Național de fotbal Under 15. Fotbaliștii pregatiți de profesorul Ionuț Chiochiu au…