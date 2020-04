Readaptare în vremea coronavirusului: Miniprix lansează un minimarket online cu produse alimentare Minixprix se extinde in mediul online și ataca o alta nișa, cea a retailului alimentar, dupa ce a inchis magazinele fizice, in contextul raspandirii epidemiei cu COVID-19. Astfel, Miniprix, unul dintre cei mai longevivi retaileri romani de fashion, a lansat un minimarket online unde comercializeaza produse alimentare, scrie retail.ro. Retailerul pune la dispoziția consumatorilor un minimarket online, care cuprinde alimente de baza, produse de curațenie, produse de ingrijire personala și dulciuri. In acest moment in portofoliul Miniprix se regasesc in jur de 60 de produse de baza, dar… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

