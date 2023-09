Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a denuntat miercuri, 6 septembrie, promisiunea Washingtonului de a furniza munitii cu uraniu saracit Kievului, calificand viitorul ajutor drept un ”semn clar de inumanitate”, potrivit News.ro. ”Decizia administratiei americane de a trimite munitii cu uraniu saracit la…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a denuntat furnizarea de munitie cu uraniu saracit promisa de Washington pentru Kiev, calificand acest viitor ajutor “un semn clar de lipsa de umanitate”. “Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un semn clar de lipsa de…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a denuntat miercuri furnizarea de munitie cu uraniu saracit promisa de Washington pentru Kiev, calificand acest viitor ajutor „un semn clar de lipsa de umanitate”, relateaza AFP. „Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un…

- "Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un semn clar de lipsa de umanitate", a criticat pe Telegram ambasada Moscovei, subliniind riscurile legate de "norii radioactivi in miscare" provocati de exploziile acestor arme, relateaza AFP, citat de Agerpres. Reactia…

- Munitiile de 120 mm sunt destinate tancurilor de lupta americane Abrams, promise Kievului in cadrul unei noi transe de ajutor militar, in valoare de 175 de milioane de dolari, a precizat Pentagonul intr-un comunicat.Marea Britanie a trimis deja munitie cu uraniu saracit in Ucraina, la inceputul acestui…

- Administratia Biden va trimite, pentru prima data, in Ucraina, munitie care contine uraniu saracit, potrivit unui document consultat de Reuters si confirmarilor separate a doi oficiali americani, relateaza Reuters.Obuzele, care ar putea ajuta la distrugerea tancurilor rusesti, fac parte dintr-un nou…

- Administrația Biden va trimite pentru prima data in Ucraina muniții perforante controversate care conțin uraniu saracit, potrivit unui document consultat de Reuters și confirmat separat de doi oficiali americani, informeaza Reuters.Munițiile, care ar putea ajuta la distrugerea tancurilor rusești,…

- Statele Unite și cei mai apropiați aliați ai Washingtonului urmaresc un „acord multilateral” cu Ucraina, care va permite puterilor occidentale sa ofere garanții de securitate pe termen lung Kievului, in locul unei promisiuni concrete de aderare la NATO.Ce-o sa se mai sperie Rusia lui Putin! Așa-numitul…