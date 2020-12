Reacția presei britanice după o nouă evoluție bună a lui Ianis Hagi Ianis Hagi a contribuit din nou la victoria echipei sale, internaționalul român reușind o pasa de gol în succesul, scor 2-0, obținut de Glasgow Rangers pe terenul celor de la St. Mirren.



Fotbalistul român a fost înlocuit în minutul 80 cu Zungu.



În ultimele patru meciuri, Ianis a bifat doua goluri (cu St. Johnstone și Hibernian) și doua pase de gol (împotriva lui Motherwell și St. Mirren).

"Un moment de stralucire"

"Un moment de stralucire al lui Ianis a adus deschiderea scorului pentru Rangers. A recuperat și i-a pasat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

