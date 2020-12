Stiri pe aceeasi tema

- Intrunit intr-o sedinta in aceasta seara, Colegiul Director al PNL Timis a analizat rezultatele alegerilor de duminica. Totodata s-a discutat si pe marginea acuzatiilor facute la adresa noii conduceri de fostii lideri Nicolae Robu si Alin Popoviciu. Colegiul Director al PNL Timis isi mentine sustinerea…

- Fostul președinte al PNL Timiș, Nicolae Robu, il acuza pe Alin Nica, liderul interimar al liberalilor din județ, ca „a facut praf organizația” in doar o luna și ca a obținut un scor cu 10% mai mic decat pe vremea lui. Robu vorbește despre „tinerii curați” din PNL care ar trebui sa vina la conducere.

- S-a umplut internetul de postari in care liderii USR si PNL Timis se acuzau reciproc de faptul ca nu-si doresc o alianta la nivel judetean si local. Lugojul a fost ocolit de probleme dupa ce in urma votului din 27 septembrie Buciu a obtinut o majoritate consistenta in Consiliul Local. Chiar daca poate…

- Alin Popoviciu a declarat, intr-o intervenție telefonica la emisiunea PRESSALERT LIVE, joi seara, ca nu este exclus din PNL, deși Biroul Permanent Județean a luat aceasta decizie. Intrebat de ce nu a mers la ședința BPJ sa-și apere cauza, Popoviciu a raspuns: „Nu mor caii cand vor cainii! In primul…

- Fostul secretar general al PNL Timiș, Alin Popoviciu, i-a gasit, aseara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, scuze fostului șef de partid, Nicolae Robu, pentru numeroasele atacuri ale acestuia la adresa jurnaliștilor. ”Daca spuneți ca domnul Robu a avut anumite derapaje legate de presa, eu spun ca putem discuta…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a reacționat, astazi, la atacul dur venit din partea primarului ales al Lugojului, Claudiu Buciu, care, intr-o scrisoare rechizitoriu, a acuzat modul in care au fost intocmite listele pentru alegerile parlamentare. Intrebat de PRESSALERT.ro cum comenteaza…

- Biroul Politic Județean al filialei locale a Partidului Național Liberal a stabilit listele cu cei pe care ii va trimite in lupta pentru un loc de parlamentar. Nu sunt surprize prea mari, Alina Gorghiu deschide lista pentru Senat, iar Marilen Pirtea cea de la Camera Deputaților. Nicolae Robu sau Alin…

- PNL Timis are o noua conducere oficiala, in urma demisiei fostului presedinte Nicolae Robu. Presedinte interimar a fost confirmat Alin Nica, iar secretar general Danut Groza, primarul orasului Sannicolau Mare. Acesta din urma il inlocuieste pe Alin Popoviciu. Biroul Politic Executiv al PNL l-a validat,…