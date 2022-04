Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor de Externe a transmis, marți, un comunicat privind incidentele din regiunea transnistreana a Republicii Moldova, indemnand la „reținere și prudența” in abordarea situației, dar și la „evitarea angajarii in orice eventuale provocari”. MAE a transmis ca, in actualul context, este…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Romania susține pe deplin apelul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, la calm și responsabilitate, dupa atacurile din Transnistria și sprijina de asemenea „eforturile autoritaților de la Chișinau de a gestiona aceste evoluții in mod responsabil, transparent…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți, in urma convocarii Consiliului Suprem de Securitate al țarii, ca incidentele din Transnistria au fost provocate de forțe din interiorul regiunii separatiste, care doresc escaladarea tensiunilor, și a anunțat ca cel mai inalt for de apararare…

- Incidentele care au avut loc in ultimele ore in Transnistria constituie o escaladare a tensiunilor si au fost provocate din interiorul regiunii separatiste transnistrene, a declarat marti presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate, pe care il convocase…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat marți, 26 aprilie, ședința Consiliului Suprem de Securitate in legatura cu incidentele din regiunea transnistreana. Consiliul Suprem de Securitate s-a intrunit incepand cu ora 13.00, la Președinție. Dupa ședința,…

- Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a raportat explozii la un centru de televiziune și radio din satul Mayak. In urma exploziilor, „doua dintre cele mai puternice antene au fost dezactivate: un megawatt, a doua jumatate de megawatt”, ambele transmițatoare radio ale Federației Ruse. Niciunul…

- Dupa exploziile ce au avut loc, la inceputul acestei saptamani, in Transnistria, s-a aflat ca la Chișinau urmeaza sa aiba loc o ședința a Consiliului Suprem de Securitate (CSS) al Republicii Moldova. Maia Sandu a convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate „in legatura cu incidentele din regiunea…