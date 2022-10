Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal de la Moscova a dispus vineri confiscarea birourilor in capitala rusa ale organizatiei neguvernamentale ruse Memorial, interzisa in Rusia, la cateva ore dupa ce ONG-ul a castigat Premiul Nobel pentru Pace alaturi de un militant belarus si un ONG ucrainean, relateaza AFP. Principalele locatii…

- Premiul Nobel pentru Pace pe 2022 le-a fost decernat activistului belarus Ales Bialiatski (aflat in inchisoare) si organizatiilor Memorial din Rusia si Centrul pentru Libertati Civile din Ucraina, anuntul fiind facut, vineri, la Oslo. „Laureatii premiului pentru pace reprezinta societatea civila in…

- Activistul belarus Ales Bialiatki, organizatia rusa de aparare a drepturilor omului Memorial si organizatia ucraineana Centrul pentru Libertati Civile sunt laureatii Premiului Nobel pentru Pace din 2022, pentru eforturile lor de a documenta abuzurile asupra drepturilor omului, a anuntat vineri Comitetul…

- Castigatorii Premiului Nobel pentru Pace 2022 au fost anunțați vineri la Oslo, Norvegia. In total, 343 de nominalizati – 251 de persoane si 92 de organizatii – au concurat pentru premiu in acest an, potrivit Institutului Nobel. Activistul pe drepturile omului din Belarus Ales Bialiatski, organizația…

- Ales Bialiațki a fost unul dintre inițiatorii mișcarii pentru democrație care a aparut in Belarus la mijlocul anilor 1980. El și-a dedicat viața promovarii democrației și dezvoltarii pașnice in țara sa natala, a anunțat vineri, 7 octombrie, Comitetul Premiului Nobel pentru Pace. Printre altele, Ales…

Premiul Nobel pentru Pace pe 2022 le-a fost decernat activistului belarus Ales Bialiatski si organizatiilor Memorial din Rusia si Centrul pentru Libertati Civile din Ucraina, anuntul fiind facut, vineri, la Oslo.