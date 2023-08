Stiri pe aceeasi tema

- Selly și Oana Roman au ajuns la un conflict in mediul online, dupa ce vlogger=ul și-a spus parerea cu privire la tanarul care a ucis 2 persoane, dupa ce a condus sub influența substanțelor interzise.

- Damen a anuntat ca a fost anulat cadrul legal de functionare a asocierii dintre companie si statul roman privind Santierul Mangalia, prin adoptarea legii nr.187/2023. Damen sustine ca acest fapt vine dupa trei ani de alte blocaje in procesul decizional si niciun alt tip de ajutor, implicare sau finantare…

- Detalii din scandalul care a aruncat TikTok-ul in aer. Dana Badea și Alin, iubitul acesteia, ajuns viral in urma provocarilor pe care le face pe aceasta platforma, sunt la cuțite cu Miaua, o alta tanara virala in mediul online, și care le-a fost prietena apropiata celor doi.

- Descoperirea macabra intr-un apartament din Sibiu! O femeie in varsta de 33 de ani a fost gasita moarta in locuința de matușa ei, care, ingrijorata ca tanara nu raspundea la telefon, a mers sa vada ce face. A fost șocata cand a descoperit ca nepoata ei era decedata, iar iubitul acesteia era drogat.

- Florentin Petre, in varsta de 47 de ani, a divorțat in urma cu un an de soție, iar de atunci, aceasta a facut declarații care l-au deranjat pe fostul fotbalist, astfel ca acesta a ținut sa puna punct speculațiilor. Fostul capitan al celor de la Dinamo și jucator cu 50 de meciuri in tricoul lui CSKA…

- Dana Roba trece prin cele mai grele momente ale vieții sale dupa chinurile supusa de fostul soț. Vedeta se bucura, insa, de sprijinul multor oameni, care ii ințeleg perfect suferința. Totuși, mai exista și persoane care sunt impotriva ei și nu ii dau dreptate, iar printre ele se numara și fostul ei…

- Narcisa Balaban, fosta soție a lui Nicolae Guța, s-a remarcat prin aparițiile controversate in diverse emisiuni tv. Nu de puține ori femeia a ieșit public și și-a strigat nemulțumirile fața de fostul partener sau de iubitele acestuia. Ba mai mult, a primit inclusiv o pedeapsa de 3 ani de inchisoare…

- Dana Roba este in stare critica și se lupta intre viața și moarte, dupa ce soțul ei a mutilat-o cu un topor. Dupa ce incidentul ingrozitor a ajuns unul dintre cele mai mediatizate din Romania, Nicolae Guța nu a ramas indiferent și a reacționat. Manelistul a facut declarații neașteptate și și-a aparat…