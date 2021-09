Stiri pe aceeasi tema

- Foarte slabit de retragerea umilitoare din Afganistan, Joe Biden nu are alta opțiune decat sa obțina o creștere economica pentru a recaștiga increderea americanilor și a ramane la Casa Alba. Dar socotelile sunt incurcate. In timp ce Pentagonul a anunțat ca armata SUA a parasit Afganistanul dupa douazeci…

- O ofensiva rapida a talibanilor care au preluat puterea in Afganistan, o evacuare haotica a cetațenilor americani și a civililor afgani și un atac terorist mortal langa aeroportul din Kabul au zdruncinat puternic increderea americanilor in președintele lor, Joe Biden, noteaza The Guardian, intr-o analiza…

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat marti seara, intr-un interviu acordat Fox News, ca decizia SUA de a merge in Afganistan a fost „cea mai proasta din istoria tarii noastre" si l-a criticat pe actualul lider de la Casa Alba pentru modul in care a gestionat retragerea din zona si situatia…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP. "Nu regret decizia mea", a spus Biden,…

- Presedintele american Joe Biden o va primi pe Angela Merkel, sefa guvernului german, joia viitoare la Casa Alba, a anuntat vineri administratia americana, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a declarat ca cei doi lideri vor discuta despre atacurile de tip ransomware…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba in viitorul apropiat vreo intrevedere cu noul sau omolog din Iran, Ebrahim Raisi, a anuntat luni seara Casa Alba, notand ca liderul suprem al Iranului si principalul decident ramane ayatollahul Ali Khamenei, potrivit mediafax.ro. In…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, va fi primit la 28 iunie la Washington de omologul sau american, Joe Biden, a anuntat sambata purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, noteaza AFP. Reuven Rivlin, al carui mandat se incheie la 5 iulie, va fi primul inalt responsabil israelian…

- Printre diferitele provocari pentru care NATO ar trebui sa fie pregatita, Stoltenberg a amintit de Rusia, care - spune el - are "o atitudine agresiva fata de vecinii sai", si China, care investeste masiv in noi capacitati militare, relateaza Agerpres .\"\"O Alianta Nord-Atlantica puternica este buna…