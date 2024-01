Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Micovschi (24 de ani) a marcat un gol și a pus presiune pe Raul Silva la reușita de 2-0 din UTA - Universitatea Craiova. Toate s-au intamplat in primele 7 minute ale disputei de pe Cluj Arena. Rapid l-a adus pe Claudiu Micovschi in luna august a acestui an, dar nu i-a acordat nicio șansa. Fotbalistul…

- Lucas Masoero, fundașul central argentinian atat de apreciat la primele meciuri in Liga 1, se poate antrena normal cu echipa și poate fi luat in calcul pentru deplasarea din Giulești. In schimb, nu se știe daca va fi recuperat Ovidiu Bic, pe care Neluțu Sabau l-a propus și la echipa naționala U Cluj…

- Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul de la UTA, spune despre Dorin Rotariu (28), care a preferat sa semneze cu FCSB in loc sa mearga la Arad, ca „s-a dus pentru bani, nu a fost corect cu mine”. Spre finalul lunii august, Mircea Rednic spunea despre Dorin Rotariu ca „a promis ca ne ia in considerare”.…

- ​Mircea Rednic este in prezent pe banca tehnica a celor de la UTA Arad, iar chestionat pe marginea a doua subiecte care starnesc multe polemici a oferit raspunsuri pe loc. Vorbim despre „razboiul” pentru palmares și sigla dintre FCSB și CSA Steaua, dar și cel dintre Universitatea Craiova și FC U Craiova…

- Mircea Rednic (61 de ani) a recunoscut ca l-a dorit pe Juvhel Tsoumou (32 de ani) la UTA Arad. Atacantul Juvhel Tsoumou este noul fotbalist al Rapidului. Acesta a semnat un contract valabil pana in vara cu echipa antrenata de Cristiano Bergodi. Congolezul a sosit in Giulești liber de contract, dupa…

- Tehnicianul formatiei UTA Arad, Mircea Rednic, nu crede ca Mircea Lucescu se va retrage din activitatea de antrenor, asa cum a lasat sa se inteleaga vineri seara.”Eu, care il cunosc foarte bine, nu cred. Eu cred doar ca sli-a incheiat angajamentul cu Dinamo Kiev. Poate si conjuctura din Ucrina,…

- Arad – Constanța – Craiova (via București) – Oradea (via Arad). Acesta este traseul pe care jucatorii de la UTA, pregatiți de Mircea Rednic (61 de ani), l-au inceput ieri și il au de parcurs intr-un interval de opt zile. UTA joaca maine restanța din etapa #5 cu Farul din deplasare (ora 20:00, liveTEXT…

- BusinessMark revine, pe 19 octombrie 2023, la Oradea cu un nou proiect dedicat comunitații locale de specialiști in resurse umane. Conferința „MAGNETICO. How to attract and retain talents improving employer branding and creating meaningful HR practices” va reuni la Hotel Ramada 17 specialiști romani…