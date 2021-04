Prea putini consumatori de energie din Romania si-au schimbat pana acum furnizorul de energie, adica 80.000 in ultimele patru luni, fata de ritmul de 500.000-600.000 de oameni care fac acest lucru in fiecare luna intr-o piata matura, precum Marea Britanie, a declarat, miercuri, Razvan Nicolescu, expert in energie si fost ministru de resort. El a participat online la Forumul Energiei 2021, organizat de publicatia Financial Intelligence. "In legatura cu liberalizarea pietei de energie, sunt cateva lucruri care ma ingrijoreaza: din datele anuntate de ANRE, am vazut ca peste jumatate din consumatori…