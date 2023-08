Stiri pe aceeasi tema

- Marius Moise a facut in așa fel și a reușit sa iasa in evidența și atunci cand a ieșit in club, alaturi de ceilalți concurenți și ispite. Cu toate ca a ales-o pe Roxana pentru date, nu și-a putut lua ochii de la Oana Monea și chiar i-a facut o propunere neașteptata.

- Razvan Kovacs s-a desparțit de Ema Oprișan la „Insula Iubirii”, in ediția difuzata aseara, 27 iulie, la Antena 1. Concurentul a fost deranjat ca iubita lui e nemulțumita de el, ea a fost deranjata de gesturile pe care el le-a facut cu ispita Daria Cuflic. Aseara, Robert Kovacs a fost invitat la ceremonia…

- Ema Oprișan a vazut noi imagini dureroase cu iubitul sau, Razvan Kovacs, in compania ispitei Daria Cuflic. Concurenta a rabufnit dupa ce a plecat de la bonfire-ul din ediția 9 a sezonului 7 Insula Iubirii, de pe 20 iulie 2023.

- Razvan Kovacs și ispita Daria Cuflic s-au distrat de minune la date-ul din ediția 9 a sezonului 7 Insula Iubirii, de pe 20 iulie 2023. Camerele au surprins atingeri „periculoase” intre cei doi, dar și replici neașteptate.

- Razvan Kovacs a facut inca un pas mai aproape de Daris. Cei doi au ”fugit” de camerele de filmat și s-au ascuns intr-un loc ferit. Concurentul i-a facut ispitei cateva confesiuni, care dovedesc faptul ca intre cei doi s-a creat o legatura profunda. Printre subiectele discuției a fost și fiul Emei Oprișan,…

- In ediția din seara trecuta de la Insula Iubirii, Ema Oprișan a facut un gest neașteptat. Concurenta și-a mutat inelul primit de la Razvan Kovacs pe alt deget, moment in care spunea ca nu se aștepta ca iubitul sau sa se apropie atat de mult de o ispita.

- Cand totul parea sa fie doar lapte și miere intre Razvan Kovacs și Daria Cuflic, au aparut primele tensiuni mai serioase intre cei doi. Concurentul și ispita s-au plimbat pe plaja, iar iubitul Emei a fost deranjat de gestul Dariei, care, intr-un final, și-a cerut scuze.

- Razvan Kovacs pare dispus sa profite la maximum de toate frumusețile insulei, fie ca ne referim la peisaje sau ispite, fara sa se gandeasca la consecințe. In episodul din aceasta seara, iubitul Emei Oprișan a fost surprins in ipostaze romantice, in brațele ispitei Daria. Iubita lui nu va fi prea incantata…