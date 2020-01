Stiri pe aceeasi tema

- Finanțareadin fonduri europene a construcției autostrazii Sibiu-Pitești arurma sa fie suspendata de Comisia Europeana, susține fostulministru al transporturilor, Razvan Cuc. Acesta il acuza pepremierul Ludovic Orban ca „s-a dus la Bruxelles doar pentru poze”și nu a luat atitudine pentru a impiedica…

- Premierul a anuntat, miercuri seara, la Bruxelles, ca a vorbit cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, despre situatia bugetului din Romania, in contextul depasirii deficitului.

- "Deci astia au fost la vot", transmite reprezentanta Comisiei Europene in Romania, in mesajul postat pe Facebook la scurta vreme dupa inchiderea urnelor. Atasat meme-ului, Comisia Europeana a postat o statistica eurobarometru care spune ca „71% dintre romani cred ca Romania a avut de castigat…

- "Avem dovada! PNL NU VA MAJORA PUNCTUL DE PENSIE LA 1.775 DE LEI CUM SCRIE IN LEGEA ACTUALA A PENSIILOR!Aseara, deputatul PNL Pavel Popescu a declarat la Digi TV: „Dumneavoastra de la PSD ați promis ca veți mari de șapte ori pensiile și i-ați lasat pe cei de la PNL sa vina sa livreze o…

- Noua Lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ la adresa deficitului public in 2020 si in anii urmatori in conditiile in care aceasta contine majorari semnificative ale punctului de pensie in intervalul 2019-2021, arata Comisia Europeana in raportul care contine constatarile misiunii de supraveghere…

- Potrivit datelor publicate de INS, castigul salarial mediu brut din luna septembrie 2019 a fost de 5.041 lei, cu 1,2% mai mare fata de luna anterioara. Castigul salarial mediu nominal net a crescut tot cu 1,2%, pana la 3.082 lei, respectiv 648 de euro la cursul mediu al lunii octombrie, in…