Presedintele FRF, Razvan Burleanu, spera ca decizia numirii lui Adrian Mutu la nationala de tineret sa fi fost la fel de inspirata ca atunci cand selectioner la U21 a fost numit Mirel Radoi potrivit news.ro

"Directorul tehnic a venit in fata membrilor comitetului executiv cu aceasta propunere, el fiind varianta sustinuta de comisia tehnica. Am avut o discutie preliminara cu Adrian Mutu pentru a putea prezenta obiectivele, care este staful pe care il va avea si toate conditiile in care va colabora cu federatia romana de fotbal. Asta seara sau maine urmeaza sa ma vad din nou cu el pentru…