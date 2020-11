Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile si insultele lui Donald Trump la adresa defunctului senator republican John McCain s-au intors impotriva presedintelui in exercitiu și au contribuit la pierderea alegerilor in statul Arizona, scrie EFE intr-un comentariu, potrivit Agerpres. Arizona este un stat traditional foarte conservator,…

- Arizona mai are de numarat aproximativ 450.000 de voturi, au anuntat joi autoritatie electorale, relateaza The Associated Press, care precizeaza ca a atribuit o victorie in acest stat democratului Joe Biden, anunța news.ro.Biden il devanseaza pe Trump cu 2,35 de puncte procentuale in Arizona,…

- Joe Biden, contracandidatul democrat al lui Donald Trump in cursa pentru prezidentiale, a parut ca nu isi mai aduce aminte impotriva cui candideaza, intr-un clip video, parte din campania sa electorala, in care apare alaturi de sotia lui. Legea prin care Teodorovici vrea sa salveze de la demolare…

- Vizibil infuriat de sprijinul anuntat de vaduva lui John McCain pentru contracandidatul sau democrat Joe Biden, Donald Trump l-a atacat virulent miercuri pe respectatul senator republican decedat in 2018, relateaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un mesaj deosebit de ironic si agresiv transmis pe Twitter,…

- Cindy McCain, vaduva senatorului american John McCain, a devenit marti cea mai recenta voce proeminenta din randul republicanilor care si-a anuntat sprijinul fata de candidatul democrat Joe Biden in tentativa acestuia de a-l disloca pe presedintele Donald Trump de la Casa Alba in urma alegerilor din…

