- Intrarea luna trecuta a unei nave britanice in ceea ce Moscova considera ca sunt apele teritoriale ruse din apropierea peninsulei Crimeea este genul de provocare care necesita un raspuns dur, a declarat presedintia rusa duminica, potrivit Reuters, anunța Agerpres. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, a revenit joi la post la Moscova, dupa ce plecase in aprilie pentru consultari la Washington in plina criza diplomatica ruso-americana, a relatat agentia de presa Interfax, in contextul unei ameliorari usoare a relatiilor dintre Rusia si SUA in urma summitului…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite Anatoli Antonov urmeaza sa revina in post la Washington saptamana viitoare, dupa ce a fost chemat la Moscova, la consultari, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, relateaza Reuters. Moscova face acest anunt la…

- Rusia a aprobat o noua ruta pentru zborurile Air France intre Paris si Moscova, care evita spatiul aerian al Belarusului. Noura ruta se aplica deocamdata doar pentru acest weekend, a informat sambata un purtator de cuvant al companiei aviatice franceze, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat vineri pregatit de discutii in patru, cu Franta, Germania si Rusia (”formatul Normanda”), cu omologul sau rus Vladimir Putin, in vederea unei calmari a tensiunilor cauzate de comasarea a zeci de mii de militari rusi la frontiera ucraineano-rusa,…

- Ministrul apararii din Ucraina a declarat miercuri, la Bruxelles, ca Rusia se pregateste pentru o posibila depozitare de arme nucleare in Crimeea si a avertizat ca Moscova ar putea ataca Ucraina pentru a asigura resurse de apa pentru peninsula anexata, relateaza Reuters.