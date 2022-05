Războiul din Ucraina: Mulți copii cu dizabilități legați de paturi și abandonați Potrivit BBC, exista informații ca mii de copii ucraineni cu dizabilitați au fost abandonați in instituții care nu mai pot avea grija de ei. Disability Rights International, organizație pentru drepturile omului, a desfașurat o investigație și a descoperit scene dramatice: copii cu dizabilitați severe legați de paturi in casele de copii invadate. Ingrijitorii nu mai sunt capabili sa faca fața acestei situații dramatice, iar copii sunt practic uitați. BBC a primit acces exclusiv intr-o instituție din vestul Ucrainei, unde copiii cu dizabilitați din est au fost parasiți de personalul de ingrijire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

